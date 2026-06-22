Calciomercato Lazio, la richiesta di Gattuso alla firma del contratto

Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, Gennaro Gattuso al momento della firma del contratto con la Lazio avrebbe fatto una richiesta precisa per la sessione di calciomercato estiva: l’arrivo di un altro centravanti.

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Gattuso vuole un altro centravanti nel prossimo calciomercato estivo per la sua Lazio.

Lotito e Fabiani spingono affinché Gattuso valorizzi Petar Ratkov, che nella scorsa stagione ha collezionato appena 228 minuti, ma il tecnico calabrese vorrebbe anche un altro centravanti più pronto del serbo.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport rivela che alla firma del contratto con il club capitolino, Gattuso avrebbe chiesto espressamente di rinforzare la squadra con un altro attaccante. I due nomi caldi, seppur entrambi complicati, sono Lucca del Napoli e Gimenez del Milan.

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