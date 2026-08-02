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Gattuso ha bisogno di rinforzi: ecco le richieste di mercato del tecnico alla società

Published

3 ore ago

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Il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso Lazionews.eu

Al termine dell’amichevole vinta dalla Lazio contro l’Avellino per 6-3, Gennaro Gattuso ha evidenziato la necessità di nuovi innesti dal mercato ed è su questo punto che si sofferma oggi Il Messaggero: ecco le tre richieste del tecnico.

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I tre giocatori di cui ha bisogno Gattuso

“Ci manca qualcosa”. Così aveva esordito al termine dell’amichevole con l’Avellino Gennaro Gattuso. La Lazio oggi è un cantiere aperto e il tecnico ha bisogno di rinforzi per coprire le lacune presenti in rosa. Per il quotidiano le richieste di mercato del tecnico sono fondamentalmente tre. La prima è il difensore centrale anche considerato che salvo sorprese Alessio Romagnoli è destinato a partire. La seconda richiesta è quella di un trequartista di ruolo, in modo tale da poter avere alternative nel 4-2-3-1. L’ultima ma non per importanza infine quella di una punta che porti i gol che sono venuti meno nell’ultima stagione.

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