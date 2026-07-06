Da Cataldi a Isaksen, ecco i quattro rebus di Gattuso: parte l’operazione rilancio

Gattuso dovrà fare bene e soprattutto in fretta, visto che manca ormai pochissimo al ritiro della Lazio; il mister avrà quattro rebus da sciogliere che riguardano Cataldi, Rovella, Isaksen e Zaccagni. Per loro urge un’operazione rilancio, che il tecnico calabrese e il suo staff dovranno attuare.

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Cataldi, Isaksen, Zaccagni e Rovella: i 4 rebus di Gattuso e l’operazione rilancio

Gattuso dovrà pianificare bene il lavoro, organizzare al meglio la preparazione atletica per evitare qualsiasi tipo di infortunio muscolare nel corso della stagione. I rebus da sciogliere sono molti, ma in particolare quattro e riguardano Cataldi, Isaksen, Rovella e Zaccagni. Le attenzioni maggiori, come rivela il CdS nella sua edizione odierna, sono per Danilo e per il danese. Entrambi operati a campionato terminato per risolvere il problema legato alla pubalgia, come anche capitato a Mattia e Nicolò.

La Lazio riflette sulle cause e ragione sul ritiro che, per la seconda volta consecutiva e dopo 17 anni passati ad Auronzo, si svolgerà a Formello. L’inizio sarà soft e andrà pianificato nei minimi dettagli. Il discorso più urgente, come dicevamo, riguarda i quattro bloccati dalla pubalgia. Cataldi è stato operato a maggio a Barcellona, il suo intervento non è stato soft e avrà bisogno di qualche giorno in più per tornare a riunirsi in gruppo. Più complicata, invece, la situazione legata a Isaksen. Operato a Monaco cinque giorni fa, salterà tutti gli allenamenti almeno fino ad agosto. Poi l’aumento dei carichi sarà graduale.

Per quanto riguarda Zaccagni e Rovella, invece, si tratta dei due clinicamente guariti. Partiranno forte sin dal primo giorno, vogliosi di mettersi alle spalle una stagione complicata e piena di infortuni. Il capitano ha feeling con Gattuso, lo conosce e i due si stimano moltissimo. Anche il regista vuole ripartire col piede giusto e troverà in Rino uno dei suoi principali alleati.

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