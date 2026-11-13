Gattuso aspetta per il rinnovo: prima aumento allo staff e mercato invernale

Secondo quanto riportato oggi da Il Messaggero, Lotito e Fabiani hanno iniziato a muoversi per prolungare il rapporto con Gennaro Gattuso, ma la priorità dell’allenatore della Lazio riguarda soprattutto il suo staff e il mercato invernale.

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Gattuso:il rinnovo, lo staff e il mercato invernale

L’accordo sottoscritto da Gattuso a giugno prevede attualmente un ingaggio da 1,2 milioni di euro, più un’opzione legata al raggiungimento del dodicesimo posto, con scadenza fissata al 2028. Le big europee hanno già iniziato a osservare con attenzione il tecnico, che tuttavia non sembra avere fretta di ottenere un adeguamento del proprio stipendio. La priorità di Gattuso riguarda i collaboratori: lo staff, composto da nove persone, percepisce complessivamente circa 700mila euro, una cifra ritenuta non pienamente proporzionata al lavoro svolto e ai risultati raggiunti.

Un altro punto di vista per il quale il mister non ha fretta, è quello del mercato di Gennaio. Gattuso vuole prima avere un quadro più chiaro sul futuro della Lazio, dalle strategie di mercato alle possibilità operative della società, in particolare sull’eventuale presenza di nuovi blocchi. Alla Commissione, infatti, non è ancora stato presentato il rendiconto al 30 settembre, con scadenza fissata al 30 novembre. Lotito e Fabiani hanno garantito all’allenatore che durante la sessione invernale non ci saranno cessioni, nemmeno di fronte a offerte particolarmente elevate. Promesse che Gattuso, tuttavia, vuole verificare concretamente prima di sedersi al tavolo per discutere il proprio futuro.

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