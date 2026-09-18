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Gattuso e le scuse ai tifosi: “Ho sbagliato, mi sono fatto prendere dal nervosismo”

Published

52 minuti ago

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Gattuso scuse tifosi parole Lazio Milan

Gennaro Gattuso, nella conferenza stampa della vigilia di Venezia Lazio, rispondendo alle domande dei cronisti presenti ha avuto anche il modo di chiedere scusa ai tifosi dopo le sue dichiarazioni nel post di Lazio Milan.

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Le scuse di Gattuso ai tifosi per le sue parole dopo Lazio Milan

“Devo chiedere scusa perché mi sono fatto prendere dal nervosismo, chiedo scusa a chi era allo stadio ed è venuto a tifare. Non volevo fare una polemica, ma i 10 mila che sono venuti a tifare non li ho ringraziati e ho commesso un errore. Li ringrazio per questo, spero in futuro ce ne saranno ancora”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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8 Juventus 7 4
9 Sassuolo 7 4
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11 Atalanta 6 4
12 Lecce 6 4
13 Udinese 4 4
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