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Gattuso e le scuse ai tifosi: “Ho sbagliato, mi sono fatto prendere dal nervosismo”
Gennaro Gattuso, nella conferenza stampa della vigilia di Venezia Lazio, rispondendo alle domande dei cronisti presenti ha avuto anche il modo di chiedere scusa ai tifosi dopo le sue dichiarazioni nel post di Lazio Milan.
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Le scuse di Gattuso ai tifosi per le sue parole dopo Lazio Milan
“Devo chiedere scusa perché mi sono fatto prendere dal nervosismo, chiedo scusa a chi era allo stadio ed è venuto a tifare. Non volevo fare una polemica, ma i 10 mila che sono venuti a tifare non li ho ringraziati e ho commesso un errore. Li ringrazio per questo, spero in futuro ce ne saranno ancora”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
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|G
|1
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|12
|4
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|Inter
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|Como
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|4
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|0
|4
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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