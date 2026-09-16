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Clima di festa per Gattuso e il suo staff a cena fuori
Mister Gattuso e il suo staff sono stati a cena al ristorante Le due Lune, nelle vicinanze del centro sportivo di Formello.
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Gattuso e il suo staff si godono il momento positivo della Lazio a cena fuori.
Un’occasione di leggerezza per godersi il buon momento della squadra e gustare una torta speciale, con tanto di stemma della Lazio e aquila. L’atmosfera piacevole è evidente nelle foto pubblicate sul profilo del locale stesso con la didascalia Avanti Tutta! Tutti Insieme! FORZA LAZIO! È sempre festa alle due lune!
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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|Como
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|0
|4
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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