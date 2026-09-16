Connect with us

NOTIZIE

Clima di festa per Gattuso e il suo staff a cena fuori

Published

1 ora ago

on

Gennaro Gattuso

Mister Gattuso e il suo staff sono stati a cena al ristorante Le due Lune, nelle vicinanze del centro sportivo di Formello.

LEGGI ANCHE: Nuovo striscione contro Lotito, la protesta è più viva che mai

Gattuso e il suo staff si godono il momento positivo della Lazio a cena fuori.

Un’occasione di leggerezza per godersi il buon momento della squadra e gustare una torta speciale, con tanto di stemma della Lazio e aquila. L’atmosfera piacevole è evidente nelle foto pubblicate sul profilo del locale stesso con la didascalia Avanti Tutta! Tutti Insieme! FORZA LAZIO! È sempre festa alle due lune!

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 05ª 19/09/2026 · 20:45
Venezia
VS
Lazio
Probabili formazioni
Trasferta

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 04ª 12/09/2026 · 18:00
Lazio
2-2
Finale
Milan
Pareggio
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 12 4
2 Inter 12 4
3 Como 10 4
4 LAZIO 10 4
5 Cagliari 9 4
6 Milan 8 4
7 Frosinone 7 4
8 Juventus 7 4
9 Sassuolo 7 4
10 Napoli 6 4
11 Atalanta 6 4
12 Lecce 6 4
13 Udinese 4 4
14 Torino 3 4
15 Fiorentina 3 4
16 Parma 1 4
17 Bologna 1 4
18 Monza 1 4
19 Genoa 1 4
20 Venezia 0 4
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI