Clima di festa per Gattuso e il suo staff a cena fuori

Mister Gattuso e il suo staff sono stati a cena al ristorante Le due Lune, nelle vicinanze del centro sportivo di Formello.

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Gattuso e il suo staff si godono il momento positivo della Lazio a cena fuori.

Un’occasione di leggerezza per godersi il buon momento della squadra e gustare una torta speciale, con tanto di stemma della Lazio e aquila. L’atmosfera piacevole è evidente nelle foto pubblicate sul profilo del locale stesso con la didascalia Avanti Tutta! Tutti Insieme! FORZA LAZIO! È sempre festa alle due lune!

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