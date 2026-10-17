Gattuso su Taylor: “È lui che ci fa giocare bene”

Kenneth Taylor sa giocare al calcio e lo sta vedendo con i suoi anche Gennaro Gattuso che, durante la conferenza stampa prima della sfida tra Juventus e Lazio, ha regalato alcune parole circa il suo centrocampista più tecnico: è lui che fa girare la squadra.

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Le parole di Gattuso su Taylor

“Fa funzionare bene la catena. Si abbassa e ci fa giocare bene. Gli ho fatto i complimenti perché prima non pressava così, ora lo fa con veemenza. Per noi è importantissimo. Io lo vedo quello che fa e dà alla squadra. Anche coi suoi tagli ci dà grandi soluzioni. A volte dobbiamo decidere se tenere lui o Nuno centralmente, dobbiamo giocare bene di catena. Sta facendo molto bene”.

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