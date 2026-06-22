Calciomercato Lazio, caccia al trequartista: Gattuso ha fatto la sua scelta

Mister Gennaro Gattuso avrebbe avanzato alla società la richiesta di acquistare un trequartista nella sessione estiva di calciomercato: la Lazio ha diversi nomi in mente, ma secondo il Corriere dello Sport, Stojkovic sarebbe il preferito del tecnico.

LEGGI ANCHE: Si complica la pista Gimenez: si fa sotto l’Orlando City

Serve fantasia e qualità alla trequarti della Lazio: Gattuso ha fatto il suo nome per il prossimo calciomercato.

Gattuso schiererà la Lazio 2026-2027 con il 4-2-3-1, ma nella rosa dei biancocelesti manca un numero dieci importante. Dele-Bashiru e Przyborek non offrono garanzie in tal senso. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, sarebbero due i nomi in pole per accaparrarsi il prestigioso ruolo di trequartista nella rosa capitolina.

Il primo è Jonathan Asp del Bayern Monaco, ventenne che ha segnato 9 gol e fornito 6 assist in prestito al Grasshopper, che può giocare sia come ala sinistra che dietro alle punte. L’operazione è ben avviata, ma in standby perché Gattuso preferirebbe Luka Stojkovic della Dinamo Zagabria, ritenuto più pronto dal tecnico calabrese.

Le parole di Cannavaro su Stojkovic, il trequartista che segue la Lazio.

L’ex Pallone d’Oro lo ha avuto alla Dinamo Zagabria e senza mezzi termini aveva sentenziato: “Il giovane Luka Stojkovic è un centrocampista che promette molto”. Per portarlo nella Capitale servono almeno 10 milioni di euro, Gattuso lo ha studiato e lo conosce bene. È un ragazzo con le idee chiare, che ha detto no ad una ricca offerta araba perché vuole giocare in un campionato competitivo.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata.

Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP