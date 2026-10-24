Gattuso verso gli 11 titolari anche contro il Parma, turnover (per ora) rimandato

Alla luce anche delle parole di Gattuso ieri in sala stampa, Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna vede poco probabile che il tecnico faccia ampio turnover per Lazio-Parma anche se con i prossimi impegni molto ravvicinati a breve qualcuno riposerà.

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Straordinari per Taylor, no al turnover col Parma

Qualche giocatore acciaccato ma l’imperativo di Gattuso al momento è pensare al Parma. Ci sarà tempo per il turnover insomma, ma non è questo il giorno. E’ il caso ad esempio di Taylor che dovrebbe essere riproposto comunque da titolare nonostante la contusione rimediata contro la Juventus la scorsa settimana che lo ha portato a saltare un allenamento e mezzo.

Per il quotidiano in mezzo al campo ci sarà dunque l’ex Ajax assieme a Belahyane e Frattesi. Davanti ancora una volta favorito Noslin su Pinamonti, sulle fasce Floriani-Mussolini e Tavres e in mezzo alla difesa Provstgaard e Sutalo. Il turnover tuttavia è solo rimandato. La Lazio per via del turno infrasettimanale a partire da oggi avrà tre impegni in 9 giorni (Parma, Sassuolo e Cagliari) e le rotazioni si renderanno necessarie.

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