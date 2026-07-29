Noslin ha convinto Gattuso: il futuro resta biancoceleste

Fra gli osservati speciali di mister Gattuso in ritiro ci sarà sicuramente Tijjani Noslin, che ha chiuso questa stagione nella Lazio in crescendo: ci sono buone chance che il neo tecnico biancoceleste punti sull’attaccante olandese.

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Noslin può rappresentare un jolly per la futura Lazio di Gattuso.

AGGIORNAMENTO 29 LUGLIO – Secondo il Corriere dello Sport, Noslin può rimanere. Al termine della fase uno del ritiro precampionato, mister Gattuso ha potuto tastare la grande duttilità dell’olandese, in grado di ricoprire tutti i ruoli dell’attacco. Provato largo a destra, può essere la riserva della punta centrale, dell’esterno sinistro e del trequartista. Una capacità che, in periodo di zero budget, lo rende prezioso.

AGGIORNAMENTO 6 GIUGNO – Starà a Gattuso stabilire che cosa fare con l’olandese. La situazione di Noslin appare in bilico e l’olandese che non è ritenuto la prima scelta del nuovo allenatore. Ringhio lo vedrà in azione e la Lazio ascolterà le offerte che arriveranno per lui. A gennaio si erano mosse Monaco e Bologna, attenzione anche a quello che può arrivare dai Paesi Bassi col Feyenoord che potrebbe offrire al giocatore la vetrina della Champions League.

L’attaccante migliore dei biancocelesti nella fase finale della stagione è stato senza dubbio Tijani Noslin. L’edizione odierna del Corriere dello Sport è convinta che il cambio di modulo (4-2-3-1) che dovrebbe avvenire nella nuova Lazio di Gattuso, potrebbe favorire l’ex Verona, capace di disimpegnarsi bene in tutti e quattro i ruoli offensivi, come dimostrato anche nell’esperienza baroniana.

La duttilità di Noslin è un pregio che Gattuso apprezza.

Gli ultimi mesi con Sarri hanno visto l’attaccante olandese scendere in campo spesso da prima punta o da ala sinistra. Con Baroni Noslin era partito addirittura da esterno destro, senza dimenticare alcune sporadiche apparizioni da sotto punta, dietro Castellanos. Gattuso potrebbe quindi puntare sul numero 14 biancoceleste, che ha diversi estimatori in Italia e all’estero. In particolare Bologna, Monaco e Feyenoord sarebbero le squadre maggiormente interessate.

Sarà decisivo appunto il parere di Gattuso. La società, dal canto suo, parte da una valutazione di 18 milioni di euro e non ha alcuna intenzione di incorrere in una minusvalenza svendendo il calciatore.

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