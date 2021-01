Tempo di lettura: < 1 minuto

GENOA LAZIO SERIE A – Domenica 3 gennaio alle 15:00 ci sarà il fischio d’inizio della quindicesima partita di campionato di Genoa e Lazio. L’incontro tra queste due squadre ha già un titolo che lo caratterizza. “Il match tra gli ex”, la curiosità che la coinvolge è la presenza di molti giocatori che hanno vestito la maglia della squadra avversaria di domenica.

Gli ex di Genoa-Lazio, da Immobile a Pandev

La partita tra la squadra ligure e quella romana è caratterizzata dalla presenza di molti ex. Uno tra questi è Federico Marchetti, eroe del 23 maggio, che dopo 7 anni passati alla Lazio è stato ceduto al Genoa. Oltre all’estremo portiere veneto ci sono due altri giocatori. Valon Behrami, protagonista dello storico derby del 2008 dove segnò il gol decisivo nei minuti di recupero, e Goran Pandev che invece, nonostante le sue annate sorprendenti con l’aquila sul petto, non ha lasciato un buon ricordo per via del suo atteggiamento nei riguardi della società. Tra i più recenti ci sono Milan Badelj e Denis Vavro. Il centrocampista croato non ha avuto lo stesso impatto con la Lazio confronto ai suoi compagni, però i tifosi non scorderanno mai la sua professionalità. Il difensore slovacco, invece, ha passato due anni alla corte di Simone Inzaghi senza mai convincerlo. Gli ex ci sono anche nelle panchine. L’attuale tecnico del Genoa, Davide Ballardini, ha guidato la squadra romana nella stagione 2009/2010. Tra i biancocelesti l’unico che ha vestito la maglia rossoblù è stato Ciro Immobile. Il bomber di Torre Annunziata ha collezionato 33 presenze con la squadra ligure collezionando 5 gol. La partita di domenica sarà sicuramente caratterizzata dal presente e dal passato con un solo obiettivo, quello di portare i 3 punti a casa.

