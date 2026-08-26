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Genoa con vista Lazio: come si sta preparando la squadra di De Rossi?

Published

1 ora ago

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Daniele De Rossi

Domenica sera il Genoa sarà ospite della Lazio all’Olimpico per riscattare la sconfitta con il Napoli all’esordio: ancora diversi dubbi per De Rossi.

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La preparazione del Genoa in vista della sfida contro la Lazio di domenica sera.

Il prossimo Sunday Night di Serie A prevede alle 20:45 la gara dell’Olimpico fra Lazio e Genoa. De Rossi ha ritrovato oggi i suoi uomini nel centro sportivo rossoblù per avviare la preparazione alla gara.

Tanti esercizi in palestra ed esercitazioni tecniche in campo per dare modo ai nuovi di ambientarsi, in particolare all’ultimo arrivato Osmajic. Havel e Traorè, in dubbio per la partita di domenica, hanno lavorato a parte. Domani appuntamento per una nuova seduta di allenamento.

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5 Milan 3 1
6 Atalanta 3 1
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8 Juventus 3 1
9 LAZIO 3 1
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