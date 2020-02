Tempo di lettura: < 1 minuto

GENOA LAZIO BIGLIETTI – L’entusiasmo è alle stelle e non potrebbe essere altrimenti. La Lazio vola a -1 dalla vetta della classifica battendo l’Inter nello scontro diretto all’Olimpico. Ora più che mai i tifosi ci credono e non vogliono perdersi l’occasione di seguire da vicino la propria squadra. Non solo in casa, dove ormai lo spettacolo è assicurato, ma anche in trasferta, come dimostra il tutto esaurito del settore ospiti per la prossima sfida contro il Genoa a Marassi. Una dimostrazione d’affetto grande che i giocatori stanno ripagando a suon di prestazioni in campo.

