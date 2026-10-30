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I tifosi del Milan a scuola dai laziali: la protesta rossonera contro le restrizioni alle trasferte

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38 minuti ago

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Genoa Milan tifosi visita

I tifosi rossoneri hanno lanciato una goliardica iniziativa in occasione di Genoa Milan, partita per cui è proibita la vendita dei biglietti ai residenti in Lombardia, di fatto escludendo gran parte dei sostenitori milanisti: sulla scia di quanto fatto dai laziali per la trasferta di Bologna hanno organizzato una visita turistica nel capoluogo ligure!

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Genoa Milan, i tifosi rossoneri come i laziali a Bologna: organizzata una visita turistica

Dalle chiede bolognesi all’acquario di Genova il passo è breve. In occasione della trasferta in Liguria, i tifosi del Milan residenti in Lombardia non potranno accedere al Ferraris, per ordine dell’autorità di pubblica sicurezza. Ciononostante, il viaggio all’ombra della Lanterna è tutt’altro che annullato: la Curva Sud ha annunciato una visita guidata all’Acquario di Genova, come forma alternativa di contestazione contro le restrizioni sulla vendita dei biglietti.

Un’iniziativa goliardica che ricalca le mosse dei tifosi laziali in occasione della prima partita di campionato contro il Bologna, in occasione della quale avevano annunciato un itinerario turistico alla scoperta delle chiese della città.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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