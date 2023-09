Serie A, la Roma crolla in casa del Genoa: a Marassi finisce 4-1

Tempo di lettura: < 1 minuto

GENOA ROMA TABELLINO - Risultato roboante, e nelle dimensioni e in quanto fatto vedere dal campo. Il Genoa ha battuto la Roma di Josè Mourinho per 4-1. In rete Gudmundsson, Retegui, Thorsby e Messias. A nulla è valso il gol giallorosso del solito Cristante. Di seguito il tabellino dell'incontro.

Serie A, il tabellino di Genoa Roma 4-1

MARCATORI: 5' pt Gudmundsson (G), 22' pt Cristante (R), 45' pt Retegui (G); 29' st Thorsby (G), 36' st Messias (G).

GENOA (3-5-2): Martinez; Bani, Dragusin, Vasquez; Sabelli (1' st De Winter), Strootman (30' pt Kutlu), Badelj (11' pt Thorsby), Frendrup, Maturro (31' st Messias); Gudmundsson, Retegui.

A disposizione: Leali, Sommariva, Haps, Hefti, Malinovskyi, Jagiello, Galdames, Puscas.

Allenatore: Gilardino.

ROMA(3-5-2): Rui Patricio; Mancini (1' st Belotti), Llorente (24' pt Bove), Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes (33' st Azmoun), Pellegrini (33' st El Shaarawy), Spinazzola (33' st Aouar); Dybala, Lukaku.

A disposizione: Svilar, Boer, Karsdorp, Zalewski, Celik, Pagano, Pisilli.

Allenatore: J. Mourinho.

ARBITRO: Daniele Orsato della sezione di Schio

Note - AMMONITI: 26' pt Strootman (G), 37' pt Sabelli (G), 42' pt Mancini (R); 20' st Retegui (G), 30' Bani (G), 30' st Paredes (R ), 45' st Aouar (R )

ESPULSI: -

RECUPERO: 5' pt; 5' st.