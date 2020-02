Tempo di lettura: < 1 minuto

GENOA RADOVANOVIC INFORTUNIO – C’è preoccupazione in casa Genoa per l’emergenza a cui dovrà far fronte Nicola in vista della sfida contro la Lazio. Mancheranno infatti diversi giocatori tra cui Ivan Radovanovic, il quale ha riportato la rottura del crociato anteriore che lo costringerà fuori dai campi di gioco almeno fino a fine stagione. Con Sturaro squalificato e Schone non al meglio, il tecnico genoano dovrà trovare una soluzione a centrocampo. Di seguito il comunicato del club sull’infortunio del serbo.

Il comunicato del Genoa

“Radovanovic verrà sottoposto a un intervento chirurgico al ginocchio, gli accertamenti svolti nei giorni scorsi hanno evidenziato per il centrocampista del Genoa la rottura del legamento crociato anteriore. L’intervento verrà eseguito a Lione, dove il giocatore arriverà già nelle prossime ore accompagnato dallo staff medico rossoblù”.

