CORONAVIRUS GERMANIA SERIE A – Se è vero che la Serie A non abbia ancora un destino scritto, così non è in Germania. Infatti entro metà maggio la Bundesliga spera di poter ripartire.

Doccia fredda per la Germania

Dopo aver effettuato alcuni test, però, si sarebbero trovati 10 calciatori positivi al Covid-19 nei club tedeschi di prima e seconda divisione. Lo ha reso noto la Lega calcio tedesca, sottolineando che dei 1724 test già svolti nei 36 club interessati, dieci hanno dato un risultato positivo. Non ci sono al momento altri dettagli e non si conoscono le identità dei giocatori coinvolti. Permane comunque l’obbligo per tutti coloro siano entrati in contatto con un caso positivo di osservare un periodo di isolamento di 14 giorni.

