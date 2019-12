Tempo di lettura: < 1 minuto

GHEDIN SUPERCOPPA – Domenica sera, Lazio e Juventus si affronteranno nel match valido per la finale di Supercoppa Italiana. L’ex difensore biancoceleste Ghedin ha parlato così delle due squadre, ai microfoni di Tmw.

Supercoppa

“La Lazio sta giocando bene, anche se la Juve ha più qualità. La squadra di Inzaghi ha grande convinzione, ha dimostrato continuità riuscendo a mettere insieme otto vittorie consecutive. Se mantiene questa condizione e questo carattere, può farcela. sarà una gara bellissima”.

Tridente

“Sarri lo ha detto: bisogna anche sapere difendere. In attacco non si discute ma poi in fase di contenimento puoi perdere qualcosa. E’ tutto un problema di equilibri. La Juve in ogni caso oltre ad essere una big, gioca sempre da grande squadra.. La Lazio però sta volando…”

Singoli

“Sì, in questa stagione è progredita molto. Tutti giocano bene e i valori tecnici e individuali sono elevati. Ci sono 6-7 giocatori di livello alto. La Juve deve stare attenta”.