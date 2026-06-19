CALCIOMERCATO LAZIO
Ghedjemis – Lazio: l’esterno destro algerino piace ai biancocelesti
Emerge un nuovo nome per il calciomercato della Lazio: si tratta di Fares Ghedjemis, esterno destro del Frosinone. L’algerino si è distinto in Serie B e ora ha su di sé le attenzioni numerose formazioni, biancocelesti compresi.
LEGGI ANCHE: Bonanni: “Penso che le chance che Lotito venda siano più alte”
Lazio su Ghedjemis: i dettagli sull’interessamento dei biancocelesti
Secondo quanto riportato dal portale tedesco fussballeuropa.com, la Lazio si sarebbe unita alle squadre interessate all’acquisto di Fares Ghedjemis. Il calciatore del Frosinone, attualmente impegnato con la sua Algeria ai Mondiali 2026, si è messo in mostra nello scorso campionato di Serie B, mettendo a referto 15 gol e 3 assist in 38 partite. Di ruolo esterno destro, i biancocelesti possono contare in quella posizione Isaksen e Cancellieri, ma quest’ultimo sarebbe in uscito. Per acquistarlo i Ciociari chiedono molto: una cifra non inferiore ai 20 milioni di euro.
Redazione Lazionews.eu
@Copyright Lazionews.eu – Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
Romagnoli all’Al-Sadd: manca poco, ma balla ancora un milione
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
Si abbassa la clausola rescissoria di Arnau Martinez: la Lazio ci prova per 8 milioni
-
CALCIOMERCATO LAZIO23 ore ago
Gila al Napoli? Per ora è tutto bloccato. Lotito non lo lascerà partire per meno di 30 milioni
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
Calciomercato Lazio estate 2026: tutte le trattative, acquisti e cessioni