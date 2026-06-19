Ghedjemis – Lazio: l’esterno destro algerino piace ai biancocelesti

Emerge un nuovo nome per il calciomercato della Lazio: si tratta di Fares Ghedjemis, esterno destro del Frosinone. L’algerino si è distinto in Serie B e ora ha su di sé le attenzioni numerose formazioni, biancocelesti compresi.

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Lazio su Ghedjemis: i dettagli sull’interessamento dei biancocelesti

Secondo quanto riportato dal portale tedesco fussballeuropa.com, la Lazio si sarebbe unita alle squadre interessate all’acquisto di Fares Ghedjemis. Il calciatore del Frosinone, attualmente impegnato con la sua Algeria ai Mondiali 2026, si è messo in mostra nello scorso campionato di Serie B, mettendo a referto 15 gol e 3 assist in 38 partite. Di ruolo esterno destro, i biancocelesti possono contare in quella posizione Isaksen e Cancellieri, ma quest’ultimo sarebbe in uscito. Per acquistarlo i Ciociari chiedono molto: una cifra non inferiore ai 20 milioni di euro.

Redazione Lazionews.eu

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