Giacomone saluta: il portiere è del Bologna

Giacomo Giacomone si trasferisce dalla Lazio al Bologna. Secondo quanto raccolto da TMW, i rossoblù hanno definito coi biancocelesti l’arrivo al Dall’Ara del portiere classe 2008. L’operazione è a titolo definitivo e Giacomone firmerà un triennale con i felsinei, a servizio dei quali sarà probabilmente il secondo o terzo nella gerarchia degli estremi difensori.

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Giacomone è un nuovo giocatore del Bologna

Nonostante sia ancora in attesa dell’esordio in Serie A, e più in generale tra i professionisti, il giovane estremo difensore proviene comunque dal giro della prima squadra della Lazio che abbiamo conosciuto fino a un paio di mesi fa. Per lui, nella passata stagione, si contano 7 presenze con l’Under 18, oltre a 13 panchine con Zaccagni e compagni.

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