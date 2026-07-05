Lazio-Reggina, già i primi scambi: la squadra di Reggio Calabria su Giacomone

Dopo l’acquisto della Reggina da parte di Claudio Lotito, la squadra amaranto ha già iniziato le operazioni di calciomercato, mettendo gli occhi su un giocatore della Lazio: si tratta di Giacomo Giacomone, il terzo portiere biancoceleste.

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La Reggina su Giacomone, tutti gli aggiornamenti

Come riportato da Pianetareggina.it, infatti, la Reggina sarebbe interessata a Giacomo Giacomone, portiere biancoceleste classe 2008. Il portiere della Lazio è entrato in prima squadra durante questa stagione proprio dopo l’infortunio di Provedel con il suo trasferimento all’Inter, Giacomone sarebbe diventato il terzo portiere. Da valutare quale sarà il suo futuro: cruciale sarà soprattutto il ruolo di Lotito come nuovo presidente della Reggina.

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