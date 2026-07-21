Giagoni: “Lotito non terrà mai in mano qualcosa che non gli garantisca un ritorno”

Andrea Giagoni, fondatore di Lazio in Rete, in un tweet su X ha analizzato la situazione attuale della Lazio e le mosse che farà Lotito, soprattutto in vista di una svalutazione progressiva del club biancoceleste. Ecco le sue dichiarazioni.

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Le parole di Giagoni su Lotito e la Lazio

“Una cosa deve essere chiara: Lotito non terrà mai in mano qualcosa che non gli garantisca un ritorno, né politico e soprattutto economico. La Lazio è diventata per lui, oggettivamente, una patata bollente che non può più permettersi di stringere tra le dita. Lui è un imprenditore politico prima ancora che un presidente di calcio. La sua logica è sempre stata ferrea e cinica: entra dove può moltiplicare influenza, visibilità, rapporti istituzionali e, soprattutto, cassetta. Quando i costi superano i benefici, l’asset smette di essere strategico e diventa un problema da disinnescare. Il valore percepito del club si abbassa ogni giorno che passa, il tempo stringe e lui lo sa benissimo“.

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