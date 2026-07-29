Giagoni: “Lotito alla Roma non sarebbe mai durato tutti questi anni, lo avrebbero sbranato vivo”

Andrea Giagoni, fondatore e CEO di lazioinrete.it, con un tweet sul suo profilo X, ha criticato il mondo dei media che ruota attorno alla Lazio, affermando che Lotito alla Roma sarebbe durato molti meno anni. Ecco le sue dichiarazioni.

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Le parole di Giagoni sui media della Lazio e su Lotito alla Roma

“Quando un giornalista dichiaratamente romanista – e lo sottolineo – interviene pubblicamente a favore dei tifosi della Lazio, l’episodio assume un peso enorme. Proprio perché arriva da qualcuno che tifa per la squadra avversaria, mette in evidenza con chiarezza la pochezza di chi, invece, dovrebbe rappresentarci. Al netto di rare e preziose eccezioni come Ciapparoni, Marconi, Greco e Capezzone, la qualità della nostra rappresentanza mediatica in termini di esposizione è desolante. La riflessione che ne traggo è amara ma necessaria: Lotito alla Roma non sarebbe mai, e ripeto mai, durato tutti questi anni.

Perché, a prescindere da cosa si dica, dall’altra parte se lo sarebbero sbranato vivo: giornalisti, istituzioni, politica e chi più ne ha più ne metta. Se fossi un editore del mondo Lazio, sarei seriamente preoccupato. Tutto questo impatta negativamente sia sulle radio che sui vari siti di informazione. Se fino a ieri non prendevate posizione per paura di perdere chissà quale privilegio, adesso fatelo per mantenere il vostro posto di lavoro. Perché di questo passo per noi tifosi non ci sarà più nulla da ascoltare e, di conseguenza, nulla da raccontare. Se gli ascolti calano, gli sponsor se ne vanno, la giostra finisce di girare e il resto ve lo lascio immaginare”.

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