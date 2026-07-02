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Gianfilippo Materazzi al Torino: il figlio e nipote d’arte saluta la Lazio

Published

54 minuti ago

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Gianfilippo Materazzi Torino

Nuova avventura per Gianfilippo Materazzi; il figlio e nipote d’arte, infatti, saluta la Lazio per approdare al Torino. L’affare è in dirittura d’arrivo, con il 17enne che così inizierà il suo percorso nella Primavera granata.

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Calciomercato: Gianfilippo Materazzi saluta la Lazio e va al Torino

Come rivelato da TMW, l’affare per portare G. Materazzi dalla Lazio al Torino sarebbe in dirittura d’arrivo. Il 17enne, arrivato in biancoceleste fino all’Under 18, saluterà così Formello per approdare alla soglia della maggiore età in granata. La firma sul contratto del figlio di Marco Materazzi è attesa per la giornata di domani, venerdì 3 luglio. Il ragazzo, a chiosa, ha scelto la Serbia come Nazionale; il motivo è da ricercare nelle origini della mamma.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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