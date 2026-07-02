CALCIOMERCATO LAZIO
Gianfilippo Materazzi al Torino: il figlio e nipote d’arte saluta la Lazio
Nuova avventura per Gianfilippo Materazzi; il figlio e nipote d’arte, infatti, saluta la Lazio per approdare al Torino. L’affare è in dirittura d’arrivo, con il 17enne che così inizierà il suo percorso nella Primavera granata.
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Calciomercato: Gianfilippo Materazzi saluta la Lazio e va al Torino
Come rivelato da TMW, l’affare per portare G. Materazzi dalla Lazio al Torino sarebbe in dirittura d’arrivo. Il 17enne, arrivato in biancoceleste fino all’Under 18, saluterà così Formello per approdare alla soglia della maggiore età in granata. La firma sul contratto del figlio di Marco Materazzi è attesa per la giornata di domani, venerdì 3 luglio. Il ragazzo, a chiosa, ha scelto la Serbia come Nazionale; il motivo è da ricercare nelle origini della mamma.
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