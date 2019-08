DI MARZIO LAZIO – Manca sempre meno all’inizio del campionato. Domenica sera infatti, la Lazio affronterà la Sampdoria nella prima giornata di Serie A. L’ex allenatore Gianni Di Marzio, ha parlato così dei biancocelesti ai microfoni di Tmw Radio.

LAZIO – “Inzaghi è un predestinato. La Lazio farà benissimo, c’è anche un grande direttore sportivo come Tare. Per me la squadra è pronta per il 4° posto Champions”.