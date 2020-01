Tempo di lettura: < 1 minuto

GIANNICHEDDA LAZIO GIROUD – Dopo i tanti rumors che ci sono stati nelle ultime ore per Olivier Giroud sembrerebbe definitivamente sfumata la pista che condurrebbe all’attaccante francese. Complice un mercato inesistente tra le fila del Chelsea, la società ha deciso di trannere il giocatore. A tal proposito Giuliano Giannichedda è intervenuto sul tema nel corso della trasmissione ‘65 e mezzo, il Fantacalcio in TV. Ecco le sue parole

Olivier Giroud

“La Lazio con un innesto importante (Giroud ndr) poteva lottarsela fino alla fine per lo scudetto. Se mi aspettavo una lotta a tre per lo scudetto? In realtà no, anche se sapevo che la Lazio era forte, perché il presidente Lotito ha mantenuto un’ossatura importante: avere in rosa Immobile, Luis Alberto, Milinkovic, Correa e Acerbi vuol dire avere cinque giocatori di prima fascia. E in Italia quando hai giocatori così riesci a stare nelle prime posizioni. La squadra biancoceleste ha fatto tantissimi punti, ma davanti c’è sempre la Juve e in questo momento l’Inter che sono due corazzate. L’Inter ha diminuito il gap con la Juve, se Conte riesce a far inserire sia Moses che Eriksen è al pari dei bianconeri, poi subito sotto c’è la Lazio”.



Simone Inzaghi

“È stato bravo perché è rimasto lì, ha avuto la pazienza di aspettare, è cresciuto nelle giovanili, ha sfruttato la sua occasione. Quando giocava aveva una grande dote che gli è utile ancora ora: conosceva tutti i giocatori, ogni singola caratteristica. È stato molto bravo, ha trovato anche l’ambiente giusto: Lotito, che ora è diventato un presidente importante, il direttore sportivo Tare, che riesce a giocare giocatori interessanti. Con un gruppo di lavoro così poi i risultati si vedono”.

