Giannichedda: “Lotito prima era un vulcano, ora no. Gattuso? Lo devono seguire”

L’ex biancoceleste Giuliano Giannichedda, intervenuto sulle frequenze di Radio Laziale, ha parlato della prossima stagione della Lazio e delle incognite legate a mister Gattuso: ecco le sue parole.

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Le parole di Giannichedda nell’intervista sulla Lazio

“Il mercato sarà difficile e lo ha detto anche Gattuso. La Lazio inizia la nuova stagione con tanti dubbi e ha perso giocatori importanti come leadership sotto il profilo tecnico. Vanno presi giocatori con voglia e che riportino entusiasmo”.

Giannichedda su Gattuso

“Gattuso deve creare un gruppo che ha voglia di riportare la Lazio dove merita, seguire l’allenatore che ha grinta e partire con il piede giusto. Se questo non avviene il meccanismo rischia di incepparsi. Gattuso è nel calcio da 40 anni, non gli manca esperienza in queste situazioni. Viene dopo Sarri, questo singifica che chi è alla Lazio sa come si lavora. Lui dà tutto quello che ha, questo porta entusiasmo. Poi bisogna partire dai giocatori, non dall’allenatore”.

Giannichedda su Lotito

“L’arrivo di Lotito? La situazione era talmente difficile che ci siamo compattati come gruppo. Erano altri tempi ed era un altro calcio, cambiato tantissimo economicamente. Lotito era un vulcano, voleva ricostruire e voleva capire il mondo. Dopo tanti anni gli altri capiscono il tuo modus operandi e tutto si complica”.

Giannichedda su Rovella

“Io spero che Rovella torni al 100%. Può essere un punto fermo da cui ripartire. In quel ruolo devi stare bene nel calcio dinamico e aggressivo di oggi”.

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