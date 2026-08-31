Giannichedda: “Gattuso merita il successo, Frattesi ha portato entusiasmo”

L’ex centrocampista della Lazio Giuliano Giannichedda si è espresso sull’ottimo impatto di Frattesi su questo inizio di stagione biancoceleste ai microfoni di Tuttomercatoweb.com.

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Giannichedda esalta Frattesi.

“Una partita e mezza, due gol e sei punti portati: ci voleva. Ha portato tanto entusiasmo, anche se purtroppo in un Olimpico che resta semivuoto. Gattuso merita successo perché è un allenatore che ci mette tanta passione e grinta in quello che fa”.

Redazione Lazionews.eu

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