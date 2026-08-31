INTERVISTE
Giannichedda: “Gattuso merita il successo, Frattesi ha portato entusiasmo”
L’ex centrocampista della Lazio Giuliano Giannichedda si è espresso sull’ottimo impatto di Frattesi su questo inizio di stagione biancoceleste ai microfoni di Tuttomercatoweb.com.
LEGGI ANCHE: Nome a sorpresa per l’attacco: Man del Psv è più che un’idea
Giannichedda esalta Frattesi.
“Una partita e mezza, due gol e sei punti portati: ci voleva. Ha portato tanto entusiasmo, anche se purtroppo in un Olimpico che resta semivuoto. Gattuso merita successo perché è un allenatore che ci mette tanta passione e grinta in quello che fa”.
Redazione Lazionews.eu
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|6
|2
|2
|Milan
|6
|2
|3
|Juventus
|6
|2
|4
|LAZIO
|6
|2
|5
|Udinese
|4
|2
|6
|Como
|4
|2
|7
|Roma
|3
|1
|8
|Lecce
|3
|1
|9
|Atalanta
|3
|1
|10
|Frosinone
|3
|2
|11
|Napoli
|3
|2
|12
|Sassuolo
|3
|2
|13
|Cagliari
|3
|2
|14
|Bologna
|0
|1
|15
|Torino
|0
|1
|16
|Genoa
|0
|2
|17
|Parma
|0
|1
|18
|Monza
|0
|2
|19
|Venezia
|0
|2
|20
|Fiorentina
|0
|2
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Calciomercato Lazio estate 2026: tutte le trattative, acquisti e cessioni
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
Romagnoli, l’Al Sadd torna all’assalto: si può chiudere al fotofinish
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Dalla Croazia sicuri: “Sergi Dominguez partirà”
-
CALCIOMERCATO LAZIO8 ore ago
Cancellieri punta i piedi, non è detto che parta: lo scenario che preoccupa la Lazio