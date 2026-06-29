Giannichedda: “È nella capitale che mi sono consacrato”

Giuliano Giannichedda, ex calciatore biancocelste, in un’intervista con Il Messaggero, ha parlato della sua parentesi all’Udinese e ha fatto un confronto con l’esperienza alla Lazio spiegando le differenze del legame con le due società.

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L’intervista di Giannichedda con la stampa dove parla di Lazio e Udinese

“A Roma mi sono consacrato, ma quanto fatto all’Udinese è stato qualcosa di magico. Fa ancora più impressione dirlo oggi, ma siamo arrivati terzi quando c’erano le sette sorelle. C’era un’unità di intenti unica tra società, squadra, tifosi e giornalisti, qualcosa che non ho più trovato altrove.”

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