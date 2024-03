Giannichedda: "Felipe Anderson e Zaccagni sono due da Juventus"

Tempo di lettura: < 1 minuto

GIANNICHEDDA LAZIO JUVENTUS - Giuliano Giannichedda, doppio ex di Lazio e Juventus, ha espresso la sua opinione sul match dell'Olimpico del prossimo 30 marzo e sulla situazione contrattuale di Felipe Anderson e Mattia Zaccagni.

Il pensiero di Giannichedda su Felipe Anderson e Zaccagni

Queste le dichiarazioni fatte da Giuliano Giannichedda a TuttoJuve: "Felipe Anderson e Zaccagni sono due profili importanti, da Juve. Il problema è capire cosa vorrà l'allenatore e come vorrà giocare. Sono entrambi importanti come attaccanti esterni in un modulo come il 4-3-3 o il 4-2-3-1, che prevede l'utilizzo degli esterni, altrimenti sarebbe inutile prenderli".