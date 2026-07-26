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Gigot è di nuovo fermo: le condizioni del francese

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5 ore ago

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Campo d'allenamento

Subito ai box o quasi Samuel Gigot. Il difensore centrale è di nuovo fermo e non si sta allenando con la Lazio ormai da giorni, in questa prima fase di ritiro dove le sue condizioni preoccupano di nuovo. Vediamo come sta il calciatore.

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Le condizioni di Samuel Gigot

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Samuel Gigot sarebbe alle prese con problemi riconducibili alla passata stagione, trascorsa interamente in infermeria. Dall’operazione alla caviglia all’infortunio alla schiena, il calvario vissuto da Gigot lo scorso anno sta presentando il conto. E il difensore della Lazio sta ora pagando, in particolare, l’intensità del lavoro a Formello dopo un lungo periodo passato ai box.

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