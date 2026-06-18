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Gigot in vacanza con la maglia di Stam (FOTO)

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2 ore ago

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gigot foto maglia staam

Il centrale della Lazio Samuel Gigot è stato immortalato con indosso la maglia di Jaap Stam mentre era in vacanza: ecco la foto.

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La foto di Gigot con la maglia di Stam

Il centrale della Lazio si gode le vacanze dopo una stagione non fortunata in termini di infortuni. Quasi mai a disposizione di Maurizio Sarri, il suo contratto è in scadenza nel 2027 e la sua permanenza nella prossima stagione non è scontata. Intanto, Gigot regala un sorriso ai suoi tifosi in questa foto con la maglia di Stam postata sul suo profilo Instagram.

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Lo sport e il calcio, l'arte e la musica. Trasmettere le mie passioni attraverso la scrittura è il mio hobby e la mia missione, che punto a trasformare nel mio lavoro. Laureato in Filosofia all'Università La Sapienza di Roma, con l'Abruzzo nel cuore.

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