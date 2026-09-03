Il saluto di Gigot: “Auguro il meglio alla Lazio. Un ringraziamento speciale ai tifosi”

L’ultima sessione di calciomercato ha visto in casa Lazio anche l’addio di Samuel Gigot che ha rescisso il contratto dopo un gran numero di infortuni che ne hanno frenato il percorso; ecco di seguito il suo saluto al popolo biancoceleste tramite il proprio profilo Instagram.

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Il saluto di Gigot alla Lazio e al popolo biancoceleste

“Ciao Laziali,

Ci tengo a ringraziare tutte le persone che ho incontrato all’interno del club, i miei compagni di squadra, lo staff e la dirigenza.

Anche se questa avventura non è andata come tutti noi avremmo sperato, conserverò dei bei ricordi del mio periodo qui.

Un ringraziamento speciale va ai tifosi, che sono sempre stati presenti, nei momenti belli come in quelli difficili. Il vostro sostegno, la vostra passione e la vostra fedeltà resteranno sempre con me.

Auguro il meglio alla Lazio e a tutte le persone che ne fanno parte.

Grazie di tutto. Forza Lazio !”

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