CALCIOMERCATO LAZIO
Gila, non solo Atalanta e Napoli: lo spagnolo piace anche in Premier League
Il difensore della Lazio Mario Gila in Italia è conteso da Atalanta e Napoli mentre all’esterno il Brighton starebbe monitorando la situazione.
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Gila: anche il Brighton sullo spagnolo
La telenovela Gila non accenna a chiudersi in tempi brevi e anzi, aggiunge nuovi protagonisti alla vicenda. Secondo quanto affermato da Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna anche il Brighton di Premier League sarebbe interessato al giocatore, che aveva seguito già la scorsa estate.
Lotito per Gila non farà sconti a nessuno data la percentuale sulla rivendita pari al 50% che finirà nelle casse del Real Madrid. Sul giocatore si sono inserite da tempo con forza l’Atalanta di Sarri ed il Napoli di De Laurentis e questi ultimi sembrano oggi i più vicini a chiudere, ma va trovata la quadra.
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