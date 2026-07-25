Esordio da incubo per Mario Gila, si ferma dopo 20 minuti

L’inizio dell’esperienza di Mario Gila al Milan rischia di essere già in salita, il difensore spagnolo, acquistato in questa finestra di mercato per circa 30 milioni di euro, ha dovuto interrompere dopo 20 minuti la sua prima uscita da titolare con la maglia rossonera per un infortunio.

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Debutto sfortunato con il Milan e cambio forzato dopo 20 minuti per Mario Gila

Nel corso dell’amichevole contro il Celtic, disputata dalla squadra guidata da Ruben Amorim, l’ex Lazio ha chiesto il cambio dopo appena una ventina di minuti. Dopo essersi accasciato sul terreno di gioco, Gila è uscito dal campo toccandosi la parte posteriore della coscia destra, facendo immediatamente preoccupare staff tecnico e tifosi rossoneri. Per il momento il Milan non ha diffuso aggiornamenti sulle sue condizioni: saranno gli accertamenti delle prossime ore a chiarire l’entità del problema e gli eventuali tempi di recupero. In casa rossonera, però, prevale la speranza che si sia trattato soltanto di un fastidio muscolare e che la sostituzione sia stata dettata dalla prudenza, evitando così conseguenze più serie.

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