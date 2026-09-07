Qui Milan, problemi per Gila: filtra ottimismo per lo spagnolo

Sostituito all’88’ della partita contro la Juventus, Mario Gila è uscito dal campo in condizioni fisiche precarie: il ritorno all’Olimpico del centrale spagnolo, in programma per la sfida tra Lazio e Milan di sabato 12 settembre alle ore 18.00, è ora a rischio a causa del possibile infortunio.

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Lazio Milan, Gila a rischio per infortunio: le ultime

AGGIORNAMENTO 7 SETTEMBRE – Allarme parzialmente rientrato: come rivela MilanNews .it, le condizioni di Gila non destano particolare preoccupazione. Regolarmente in campo nella seduta di scarico mattutina, non sono previsti esami di accertamento per l’ex Lazio.

“Mi dispiace non ci saranno i tifosi biancocelesti, ma ho tanta voglia di ritrovare i miei ex compagni“, ha dichiarato Mario Gila al termine della sfida, terminata in pareggio, contro la Juventus. Il suo ritorno all’Olimpico, però, è a rischio: come confermato anche dallo stesso difensore, le sue condizioni fisiche non sono al meglio. “Ho sentito un fastidio al rotuleo” ha infatti svelato nel post partita dell’Allianz Stadium a proposito dell’uscita anticipata dal campo, all’88’, per lasciare spazio a Terracciano. In casa Milan, allora, è già allarme: con anche Gabbia ai box, la coperta in difesa è corta e Gila rischia così di perdere l’opportunità di rendersi protagonista in quella che fino a poco tempo fa era la sua casa.

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