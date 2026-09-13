La prima di Gila da ex: “Veramente un piacere tornare all’Olimpico”

La sfida dell’Olimpico tra Lazio e Milan è stata anche la gara del grande ex di giornata Mario Gila che per la prima volta ha affrontato i biancocelesti da avversario; il giocatore ha poi pubblicato un post sulla propria pagina Instagram ufficiale dopo il fischio finale.

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Il post di Gila dopo Lazio 2-2 Milan

“Con il rammarico in bocca sapendo che potevamo fare di più. È stato veramente un piacere ritornare all’Olimpico”.

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