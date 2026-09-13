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La prima di Gila da ex: “Veramente un piacere tornare all’Olimpico”
La sfida dell’Olimpico tra Lazio e Milan è stata anche la gara del grande ex di giornata Mario Gila che per la prima volta ha affrontato i biancocelesti da avversario; il giocatore ha poi pubblicato un post sulla propria pagina Instagram ufficiale dopo il fischio finale.
Leggi Anche: Tacchinardi sulla Lazio: “Gattuso sta dando tanto. Primo tempo col Milan poteva fare 3-4 gol”
Il post di Gila dopo Lazio 2-2 Milan
“Con il rammarico in bocca sapendo che potevamo fare di più. È stato veramente un piacere ritornare all’Olimpico”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|10
|4
|2
|Roma
|9
|3
|3
|Inter
|9
|3
|4
|Cagliari
|9
|4
|5
|Milan
|8
|4
|6
|Como
|7
|3
|7
|Frosinone
|7
|4
|8
|Juventus
|7
|3
|9
|Atalanta
|6
|4
|10
|Sassuolo
|4
|3
|11
|Udinese
|4
|3
|12
|Napoli
|3
|3
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|3
|3
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|3
|3
|15
|Fiorentina
|3
|4
|16
|Bologna
|1
|3
|17
|Parma
|1
|3
|18
|Monza
|1
|3
|19
|Genoa
|1
|4
|20
|Venezia
|0
|4
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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