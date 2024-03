Gila: "Abbiamo meritato la sconfitta, l'equilibrio è importante"

Tempo di lettura: 3 minuti

GILA LAZIO UDINESE POST PARTITA - Al termine di Lazio-Udinese 1-2, Mario Gila ha analizzato il risultato del match valido per il recupero della ventottesima giornata di Serie A. Il difensore spagnolo ha offerto una buona prestazione ma ciò non è bastato. Nel post partita ha parlato dell'andamento di stagione e del match appena concluso. Di seguito le sue parole ai microfoni ufficiali biancocelesti e Dazn.

Lazio - Udinese, le parole di Gila nel post partita a Dazn

“È una situazione negativa perché oggi era importante vincere, ci davamo un vantaggio visto il risultato delle altre. Questa sconfitta ci ha dato tanta negatività. Ma dobbiamo andare avanti e tenere duro il più possibile”.

Lazio - Udinese, le parole di Gila ai microfoni ufficiali biancocelesti

"Difficile perché alla fine ci ritroviamo con una partita che potevamo vincere e la Roma e la fiorentina avevano pareggiato. Potevamo fare di più, è meritata la sconfitta ma meritavamo di più. Non ci siamo riusciti."

Come ci si rialza?

"Per me il segreto è essere equilibrati mentalmente. Questa stagione c'è mancata molto, quando perdiamo una partita e ci innervosiamo è difficile ritrovare la serenità per andare avanti."

Ai tifosi

"Scusate per la sconfitta di oggi e le tante sconfitte di questa stagione, potevamo fare molto di più. Chiediamo il loro appoggio perché sono importantissimi, siamo una famiglia. Nei momenti difficili abbiamo bisogno del loro sostegno."

Sull'equilibrio

"L'equilibrio si trova dentro il campo e fuori. A volte subiamo i momenti negativi nel campo e non sappiamo come reagire, poi arrivano i positivi e neanche. Dobbiamo ritrovare la furbizia e la fortuna di fare gol. Subire quel gol dopo un minuto c'ha mandato ancora più giù anche se non dovrebbe."

Lazio - Udinese, le parole di Gila a di Sky

"Fischi meritati, ovvio. Dopo la stagione dell’anno scorso c’erano aspettative molto alte. Oggi i tifosi vedono la squadra 10° in classifica, quindi sì, sono meritati. C’è un perché, abbiamo avuto delle partite dove siamo stati bravi a vincere e a fare risultati positivi. Poi ci sono stati momenti negativi e la squadra lì non ha saputo avere un equlibrio giusto. Credo sia questo il motivo per cui non stiamo andando bene".

Obiettivo

“Noi siamo la Lazio, non possiamo smettere di pensare alla Champions o alla Europa League. È vero che non stanno arrivando i risultati, per cui dobbiamo pensare ad aggiungere punti su punti guardando a partita dopo partita”.

Brillantezza

“Può essere un motivo, abbiamo avuto degli infortuni, alcuni giocatori hanno giocato molto, la stanchezza può incidere ma credo che il calcio sia più mentale. Le partite si devono vincere con furbizia, intelligenza e voglia di fare gol. Sono convinto che con il lavoro e la perseveranza riusciremo ad andare avanti”.

Le parole di Gila in Mixed zone

"Momento difficile, non stiamo andando bene e mancano i risultati. La squadra è arrabbiata, la nostra mentalità è quella di andare avanti e lavorare. Sarri? Abbiamo fiducia nel suo lavoro, se si perde la fiducia si può dare per persa la stagione. Non è il nostro pensiero però, continuiamo a credere nel lavoro del mister e sono sicuro che arriveranno i risultati. È difficile da spiegare il momento, l'anno scorso arrivare secondi ci ha fatto male per quest'anno nell'avere i risultati che vogliamo. Non dobbiamo pensare a questo, ogni stagione e ogni partita sono diverse. Le difficoltà anche. Dobbiamo prendere la classifica di oggi e andare avanti. I risultati non sono positivi ma sono sicuro che riusciremo a fare meglio".

"Europa? Ancora ci crediamo, siamo la Lazio e mentalmente siamo preparati ad andarci senza dubbio. Dobbiamo iniziare a vincere in campionato e ottenere i tre punti ogni settimana da oggi. Ai tifosi chiedo scusa da parte mia e da parte della mia squadra per le sconfitte di quest'anno. Voglio chiedergli solo tanto appoggio morale per noi perché sono un aiuto incredibile se ci supportano. Con il loro aiuto siamo una squadra diversa".