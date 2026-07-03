Il Milan si inserisce per Gila: ecco il piano dei rossoneri per strapparlo al Napoli

Mario Gila non rinnoverà con la Lazio e il Milan sarebbe pronto a tentare l’assalto e a inserirsi tra lo spagnolo e il Napoli: ecco le ultime di calciomercato sullo spagnolo.

Calciomercato, anche il Milan si inserisce per Gila: gli aggiornamenti

AGGIORNAMENTO 3 LUGLIO – Il Milan ha messo gli occhi su Mario Gila e, come riportato dal Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, l’idea ha preso sempre più piede nelle ultime ore. Il principale obiettivo dei rossoneri in difesa è Inacio ma, qualora non dovessero riuscire ad arrivarci, ecco che l’attuale centrale della Lazio rappresenterebbe un piano b di altissimo livello. Piace molto ad Amorim e anche il calciatore gradirebbe il trasferimento.

AGGIORNAMENTO 1 GIUGNO – Gila non rinnoverà il contratto, ma non chiude le porte: potrebbe rimanere comunque un altro anno alla Lazio, e giungere fino alla naturale scadenza di contratto per andarsene poi da svincolato. Gattuso ne sarebbe felice, perché conosce bene il valore di Gila. Bisognerà comunque valutare le offerte che arriveranno, prima di decidere cosa fare.

AGGIORNAMENTO 31 MAGGIO – La Gazzetta dello Sport questa mattina torna a parlare di Gila che non rinnoverà con la Lazio e resta dunque in scadenza tra un anno. Tuttavia come sottolineato dalla rosea la Lazio potrebbe scegliere di tenere comunque lo spagnolo perdendolo così a zero l’anno seguente. Il motivo è presto detto: il Real Madrid vanta il 50% sulla futura rivendita e a fronte di una richiesta da 20 milioni di euro, più che incassarne 10 potrebbe convenire trattenere il giocatore ancora un anno.

AGGIORNAMENTO 29 MAGGIO – Milan e Bournemouth rimangono sempre le candidate principali per accaparrarsi Mario Gila, ma il Corriere dello Sport di oggi è chiaro nel far capire che la Lazio non concederà sconti a nessuno. Lotito non accetterà un’offerta inferiore ai 20-25 milioni di euro. Il rinnovo non sembra essere un’ipotesi percorribile, ma l’opzione di portare il difensore spagnolo a scadenza è sempre più concreta, qualora le richieste economiche del patron biancoceleste non dovessero essere soddisfatte.

AGGIORNAMENTO 27 MAGGIO – Secondo quanto riporta TEAMtalk, anche il Bournemouth si starebbe muovendo per Mario Gila. Le Cherries hanno bisogno di un nuovo innesto dopo la chiusura del rapporto con Marcos Senesi e avrebbero individuato lo spagnolo come sostituto ideale.

AGGIORNAMENTO 10 MAGGIO – A prescindere dal futuro del ds Igli Tare nella dirigenza rossonera, la pista che porterebbe Gila al Milan resta viva. Il tecnico Massimiliano Allegri, anche lui in bilico, ha indicato lo spagnolo come rinforzo per la difesa, riporta Tuttosport. La porta, quindi, resta aperta anche in caso di allontanamento del ds albanese.

AGGIORNAMENTO 1 MAGGIO – Gila al centro del mercato di Serie A: il Milan è pronto all’assalto, ma l’Inter e la Juventus sono alla finestra. Come riportato dal Corriere dello Sport, il Milan starebbe portando avanti le trattative sia col club biancoceleste che col giocatore. nel mentre il Real Madrid, che detiene il 50% del cartellino, monitora attentamente la situazione.

AGGIORNAMENTO 29 APRILE ORE 16.30 – Come riportato dalla Gazzetta Dello Sport, un primo accordo con Gila è già stato trovato: un contratto di 4 anni sui 3 milioni più bonus. Il Milan approfitterà del Decreto Crescita per pagare le operazioni Gila e Goretzka, ma il principale ostacolo di Igli Tare è il suo ex datore di lavoro: il presidente Claudio Lotito, il quale non scenderà sotto i 30 milioni, data anche la percentuale dovuta al Real Madrid del 50% sulla rivendita.

AGGIORNAMENTO 28 APRILE – A detta di Milan News, il primo nome (sebbene non l’unico) che i rossoneri inseguiranno nella prossima finestra di mercato estivo sarà proprio Gila. Sapevamo naturalmente già dell’interesse milanista per l’ex Real, ma era tutto ancora nell’ambito delle speculazioni. Ora, a quanto pare, c’è stato l’importante, se non proprio fondamentale, endorsement del tecnico rossonero vero il difensore e ciò ha rafforzato le intenzioni del direttore sportivo.

Anche La Gazzetta dello Sport ritiene che i rossoneri sono concentrati sul difensore della Lazio, in scadenza nel 2027. Ad Allegri piace e può giocare sia nella difesa a tre che a quattro. È un’operazione del diesse Tare, che aveva portato lo spagnolo a Roma proprio con Sarri in panchina e ha recentemente abbandonato la pista Kim, del Bayern Monaco, per via dell’ingaggio dell’ex Napoli. Anche Cardinale avrebbe dato il suo consenso. Sul centrale hanno messo gli occhi anche Inter, Juventus e Napoli, che hanno chiesto informazioni al suo entourage. Lotito non ha alcuna intenzione di svendere Gila, e potrebbe essere felice nel caso in cui partisse un’asta al rialzo.

AGGIORNAMENTO 22 APRILE – Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, dunque, il Milan continua a premere per Gila della Lazio. Una volta raggiunta la qualificazione in Champions League, i rossoneri cercheranno di prendere il loro primo obiettivo per rinforzare la sua difesa. Gila, se dovesse diventare rossonero, prenderebbe il posto di Tomori. Tuttavia, oltre al giocatore della Lazio, i dirigenti meneghini stanno seguendo anche Tiago Gabriel del Lecce. Anche se Corvino chiede per il suo giocatore una cifra tra i 20 ed i 25 milioni di euro, cifra ritenuta troppo alta dal Milan. Mentre Gila, visto il solo anno di contratto, costerebbe 20 milioni più bonus ì.

AGGIORNAMENTO 9 APRILE – “A gennaio vi avevo detto che Gila al Milan subito era impossibile. Gila è un nome che piace ancora al Milan e lo stanno considerando per l’estate. È all’interno della lisa dei rossoneri per rinforzare la difesa. C’è tanta concorrenza: piace a molti club e a livello economico è accessibile. I rapporti tra Milan e Lazio in questo momento sono freddini, tiepidi..”, afferma il noto esperto di mercato, Matteo Moretto. Pista aperta, ma resa più complicata dalle frizioni tra le dirigenze di Lazio e Milan.

AGGIORNAMENTO 6 APRILE – Tuttomercato Web ribadisce che Gila resta un obiettivo primario per il Milan, che difficilmente però pagherebbe i 30 milioni richiesti dalla Lazio. Tare imbastirà una trattativa per abbassare il prezzo, senza però dedicarvi troppo tempo, dal momento che i rossoneri hanno bisogno di un attaccante e dedicheranno più tempo e risorse all’inseguimento di Mateo Retegui o Santiago Castro.

AGGIORNAMENTO 1 APRILE – Stando a quanto riferito da Netweek Calcio Show sarebbe davvero vicino l’accordo tra Milan e Lazio per lo spagnolo. Manca ancora un accordo totale sul prezzo del cartellino, considerato il fatto che Lotito deve dare il 50% sulla futura rivendita al Real Madrid e che il contratto è in scadenza nel 2027.

AGGIORNAMENTO 19 MARZO – Il Milan è su Mario Gila da tempo e l’ultima sfida tra biancocelesti e rossoneri ha convinto ancora di più Igli Tare a puntare tutto sul centrale di difesa spagnolo. Come scrive la Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna, il contratto dell’ex Real Madrid scade nel 2027 e questo potrebbe dare maggiore forza contrattuale a Lotito nel richiedere una cifra che si aggirerebbe attorno ai 20-25 milioni di euro. Ricordiamo che sul calciatore è presente anche l’Inter.

AGGIORNAMENTO 13 MARZO – Il Diavolo corteggia da tempo il difensore, come ricorda il Corriere dello Sport, ma non è l’unica squadra interessata. La giostra del mercato lo ha accostato anche all’Inter e all’Atletico Madrid. Lo staff del biancoceleste, però, non ha mai confermato nessuna pista. Sicuramente. le cose saranno più chiare a giugno. Il rinnovo è un’ipotesi troppo remota per potersi considerare concreta e non c’è neppure mai stata una proposta effettiva da parte del club, solo contatti interlocutori che hanno ben chiarito la posizione del calciatore.

Qualunque sia la cifra che lo porterà lontano da Roma, i Real avranno diritto al 50% dell’importo della rivendita. Dovesse restare un altro anno, a giugno 2027 si libererà a zero e in questo modo gli spagnoli non prenderebbero un euro. Neppure la Lazio però.

AGGIORNAMENTO 12 MARZO – Massimiliano Allegri e l’ad Furlani si sono ritrovati a pranzare assieme a Milanello. Secondo La Gazzetta dello Sport, oltre ai temi d’attualità, i due hanno discusso anche le strategie per il futuro del club e di possibili nuovi colpi per migliorare la rosa in vista della prossima stagione. Tra i nomi per rinforzare la difesa c’è anche quello di Mario Gila, attualmente centrale della Lazio. I rossoneri vorrebbero sfruttare la scadenza del contratto dello spagnolo nel 2027, e tentare l’assalto in estate. Il Ds Tare spera di chiudere intorno ai 15 milioni di euro.

AGGIORNAMENTO 10 FEBBRAIO – Come riporta il Corriere dello Sport questa mattina, il Milan è già in contatto con l’entourage del difensore. C’è un principio di intesa per un accordo quinquennale ma poi ovviamente bisognerà limare i dettagli e trattare con un osso duro come Lotito. Il club rossonero vuole spendere non più di 15-18 milioni di euro, ma dovrà anche tenere conto del 50% che la Lazio dovrà dare al Real Madrid per la futura rivendita del calciatore.

AGGIORNAMENTO 28 GENNAIO – Come riporta il Corriere dello Sport questa mattina, Gila al Milan è un’operazione che si farà in estate. Lo spagnolo non vuole prolungare con la Lazio, il suo contratto scade nel 2027 e le intenzioni non sono quelle di rinnovare il contratto. Il Milan è pronto a offrirgli un contratto di cinque anni con ingaggio più alto rispetto a quello che prende attualmente nella Capitale, e l’operazione potrebbe chiudersi attorno ai 20 milioni di euro.

AGGIORNAMENTI 26 GENNAIO – Tuttosport in edicola stamattina riporta come Max Allegri vorrebbe un centrale come Gila già a gennaio. Difficile tuttavia che possa arrivare un’apertura

AGGIORNAMENTO 25 GENNAIO – Secondo quanto riportato da AS, quotidiano spagnolo, Lazio e Milan starebbero lavorando alacremente per chiudere la trattativa in ottica estiva. La base sarebbe rappresentata da 20 milioni di euro, in questo caso la società biancoceleste dovrebbe dare il 50% della futura rivendita (10 milioni) al Real Madrid.

AGGIORNAMENTO 4 GENNAIO – Secondo quanto riferito da Tuttosport nella sua edizione odierna, il calciatore in cima ai desideri di Igli Tare è Mario Gila. La trattativa con la Lazio non è delle più semplici però, visto che Lotito non vuole scendere sotto i 30-35 milioni di euro. A mister Sarri piace molto Loftus-Cheek, che potrebbe entrare in linea teorica come contropartita, ma attualmente il club rossonero non sembra intenzionato a cederlo.

AGGIORNAMENTO 2 GENNAIO 2026 – Igli Tare, a margine della partita tra il Milan e il Cagliari di Serie A, ha commentato a DAZN la volontà del Diavolo di regalare ad Allegri un difensore centrale nella sessione invernale di calciomercato. Il profilo delineato somiglia moltissimo a quello di Mario Gila, avvicinando il difensore spagnolo alla squadra lombarda. Ecco le sue parole.

“Noi siamo molto contenti con la squadra, soprattutto con la difesa. Tutti i ragazzi hanno fatto un buon campionato. Ovviamente siamo molto vigili sul mercato e se vedremo ci sarà qualche opportunità che migliorerà la situazione saremo presenti, vogliamo cercare di dare tutte le possibilità per realizzare i nostri obiettivi”.

AGGIONRMANTO 29 DICEMBRE – Calciomercato.com riporta la notizia di diversi incontri tra l’entourage di Gila e Tare, uomo mercato del Milan. Il Diavolo vorrebbe Gila già a gennaio, forte della scadenza contrattuale (giugno 2027) che potrebbe portare la Lazio a dover vendere per non perdere troppe entrate. Il 50% della cessione andrà, comunque, al Real Madrid.

Il Messaggero ha fatto i conti in tasca alla Lazio e a Claudio Lotito: secondo il quotidiano, per sistemare i parametri di mercato e vedersi autorizzata a muoversi durante le prossime finestre, i biancocelesti hanno bisogno di una cessione di un valore tra i 25 e i 30 milioni. Un giocatore che possa attirare una simile cifra e che abbia mercato, al momento, sembra essere Gila, l’ancora spagnola della difesa capitolina.

Il Milan vede nello spagnolo un tassello ideale per il suo reparto difensivo, in linea con la strategia societaria di puntare su elementi di prospettiva ma che abbiano comunque esperienza nel campionato italiano. Ci sono altre squadre a seguire da vicino la situazione dello stopper, ma il Diavolo pare essere quella più pronta ad agire.

Per parlare di cifre, occorre attendere ancora un paio di settimane, perché Tare vuole capire se Fabiani sia disposto a lasciar partire il giocatore già a gennaio. Sarebbe questo lo scenario preferito dai rossoneri, che non sembrano aver intenzione di imbastire ora una mossa da concludere in estate né voler entrare in una lotta al rialzo contro altre società. L’interesse diverrà dunque proposta solo qualora la Lazio facesse capire di essere disposta a salutare uno dei suoi giocatori più significativi.

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Redazione Lazionews.eu

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