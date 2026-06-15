Lazio, prima offerta del Napoli per Gila: possibili tre contropartite tecniche

A partire dalla grandissima prestazione al Maradona, Mario Gila della Lazio è stato accostato proprio al Napoli, in ottica calciomercato: ecco le ultime sulle trattative tra la squadra di Aurelio De Laurentiis e quella di Claudio Lotito.

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Calciomercato: il Napoli starebbe pensando a Gila della Lazio, tutte le ultime

AGGIORNAMENTO 15 GIUGNO ORE 12:00 – Pedullà fornisce ulteriori dettagli sulla trattativa Napoli-Gila. Il club partenopeo avrebbe presentato una prima offerta di 15 milioni più bonus per il difensore spagnolo. Lotito ne vuole 30. Da valutare la possibilità di inserire delle contropartite tecniche, ai biancocelesti piacciono Beukema, Lucca e Rafa Marin.

AGGIORNAMENTO 15 GIUGNO – Secondo quanto riportato oggi da Il Messaggero, ci sarebbe un’importante novità per quanto riguarda la percentuale di rivendita che spetterà al Real Madrid al momento della cessione di Mario Gila. La percentuale è e rimane del 50%. La differenza è che a questa cifra andrà poi sottratta la spesa effettuata dalla Lazio per il cartellino dello spagnolo nel 2022 (5 milioni). Dunque se per esempio il calciatore andasse davvero via per 30 milioni alla Lazio ne spetterebbero 20 e non 15.

AGGIORNAMENTO 14 GIUGNO – La Gazzetta dello Sport è sicura: il Napoli vuole lanciare l’assalto a Gila. Il vincolo del mercato a saldo zero imposto alla Lazio è un buon assist: Lotito è costretto a vendere per poter comprare. La cessione di Gila ai Partenopei, quindi, potrebbe sbloccare il mercato biancoceleste. Lotito, comunque, ha promesso a Gattuso di trattenere il difensore, a meno di richieste da 30 milioni di euro. L’inserimento di due contropartite tecniche – Lucca e Ngonge, magari – potrebbe permettere di far decollare l’affare. Da parte dello spagnolo, invece, c’è il semaforo verde: apprezza la destinazione e la possibilità di giocare la Champions.

AGGIORNAMENTO 13 GIUGNO ORE 18.30 – Anche secondo Matteo Moretto il Napoli non molla la presa su Gila: il difensore della Lazio è il prescelto di Allegri e De Laurentiis vuole accontentare il suo nuovo tecnico. La società partenopea ha scelto di puntare su di lui per la prossima stagione. Il presidente Lotito, continua a non voler prestare orecchio: ha promesso al nuovo tecnico Gattuso di trattenere a tutti i costi lo spagnolo ed è deciso a farlo. Qualcuno, prima o poi, dovrà cedere.



AGGIORNAMENTO 13 GIUGNO – La trattativa fra Gila e il Napoli non sembra essere ancora finita. Come riportato da Gianlucadimarzio.com, lo spagnolo avrebbe già detto a Gennaro Gattuso di voler andare via subito. In settimana quindi il Napoli proverà con una nuova offerta e, visto il mercato a saldo zero della Lazio, le probabilità di una cessione sono sempre più alte.

AGGIORNAMENTO 11 GIUGNO – Alfredo Pedullà, nella giornata di oggi, dà aggiornamenti rilevanti sulla trattativa Gila-Napoli:

“Mario Gila è il primo nome per la difesa del Napoli. Lo spagnolo ha scelto il Napoli in modo incondizionato e ci aspettiamo – dopo una fase di stallo – che si possa tornare a parlarne. In questo momento la Lazio, e soprattutto Lotito, respingono tutto, all’interno di una situazione societaria delicata. Non ci sono veti di Gattuso, al netto di alcune ricostruzioni che non trovano riscontro, anche perché la gestione di un calciatore in scadenza non sarebbe semplice per l’allenatore. Sarà la Lazio a dover prendere una decisione definitiva.”

AGGIORNAMENTO 10 GIUGNO – Grandi novità per quanto riguarda la trattativa di Gila. Secondo quanto riportato da TuttoSport, il presidente Lotito ha promesso il difensore a Gattuso e ha complicato la trattativa con il Napoli. Il club partenopeo si è già messo alla ricerca di un altro difensore: sulla lista del ds Manna compare Federico Gatti della Juventus.

AGGIORNAMENTO 9 GIUGNO – Secondo Armando Areniello, giornalista esperto di calciomercato, Lotito sarebbe pronto a liberare Mario Gila molto presto. Tra la valutazione della Lazio e l’offerta del Napoli ci sono circa 5 milioni di differenza, ma i due club potrebbero venirsi incontro e trovare un’accordo.

AGGIORNAMENTO 8 GIUGNO – Come riporta il CdS nella sua edizione odierna, se Gila andrà o meno al Napoli, dipenderà molto dalla promessa fatta dal presidente Lotito a Gattuso e dall’impuntatura che evidentemente il patron biancoceleste non è nuovo a prendere.

Un altro anno in biancoceleste, questo sarebbe stato il diktat, a meno che non arrivi un’offerta da 30 milioni di euro o più. In quel caso qualsiasi discorso cadrebbe e si opterebbe per la cessione. Rino è dubbioso sulle motivazioni del difensore spagnolo, che a partire da gennaio 2027 si libererebbe a zero senza problemi.

Il banco di prova, appunto, sarà la promessa del presidente fatta al nuovo tecnico. Il rischi è arrivare all’ultima settimana di mercato col dubbio che Gila resti o meno alla Lazio. 30 milioni per un calciatore in scadenza nel 2027 è una cifra smodata, e certamente fuori portata, ma le vie del mercato sono infinite. Rino vuole garanzie, il presidente sarà pronto a dargliele?

AGGIORNAMENTO 7 GIUGNO – La Gazzetta dello Sport questa mattina torna a parlare dell’interesse concreto del Napoli per Mario Gila. I 30 milioni richiesti dalla Lazio per lasciarlo partire sono troppi per i partenopei che non intendono comunque mollare la presa e intendono aspettare che la trattativa diventi più “ragionevole”. Il giocatore potrebbe essere attratto dalla Champions League e il club di De Laurentis necessita un ringiovanimento del reparto arretrato.

AGGIORNAMENTO 6 GIUGNO – Anche Gianluca Di Marzio vede Gila diretto a Napoli, a suo dire: “Lo spagnolo e il club azzurro lavorano per far sì che i biancocelesti prendano in considerazione l’idea di far partire il giocatore. Gila è stato una delle colonne della Lazio in campionato. Nonostante alcuni infortuni, lo spagnolo si è rivelato provvidenziale ogni volta che è stato schierato da Sarri e ad Allegri il giocatore piace”.

AGGIORNAMENTO 5 GIUGNO ORE 12:00 – De Laurentiis vuole Mario Gila a Napoli, prima però vuole dare il tempo ad Allegri di valutare i difensori della squadra. Come riportato da Il Mattino, Lazio e Napoli non hanno ancora nessun accordo ma il ds Manna, avrebbe già trovato un’intesa con il difensore spagnolo.

AGGIORNAMENTO 5 GIUGNO – Secondo quanto evidenziato da Il Messaggero, Gennaro Gattuso avrebbe espressamente richiesto a Claudio Lotito di trattenere Mario Gila, e il presidente biancoceleste sembrerebbe disposto ad accontentarlo. Tuttavia, in presenza di un’offerta da 30 milioni di euro sarebbe pronto a rimangiarsi la promessa data, evitando però il rischio di perdere a zero lo spagnolo.

AGGIORNAMENTO 4 GIUGNO – Claudio Lotito ha alzato un muro per Mario Gila: 30 milioni di euro. Poco importa il rischio di perdere a zero il difensore nel 2027. L’addio di Romagnoli, unita al 50% della rivendita da riconoscere al Real Madrid, ha reso ancora più difficile trattare con il patron biancoceleste, riporta il Corriere dello Sport. Max Allegri, che apprezza il difensore per la sua duttilità, essendo in grado di giocare da terzo di difesa o in una reparto a quattro, dovrà attendere. Secondo il Messaggero, una proposta di scambio alla pari con Buongiorno, però, potrebbe convincere la società biancoceleste.

AGGIORNAMENTO 3 GIUGNO – Secondo Alfredo Pedullà, quella di Gila è una situazione che va seguita con attenzione, perché il Napoli avrebbe già mosso passi decisivi, per quanto riguarda la volontà di prendere questo calciatore. Gila ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2027 con la Lazio e l’ultimo club straniero che l’ha cercato è l’Atletico Madrid, senza particolare vigore. Adesso c’è da giocare la partita con il presidente Claudio Lotito, che vuole tenere il difensore, ma non disdegnerebbe una cessione a cifre importanti. Come minimo, servono 30 milioni, e il patron pare poco disposto a fare sconti.

AGGIORNAMENTO 2 GIUGNO ORE 15:00 – Mario Gila è il preferito del Napoli per rinforzare la propria retroguardia, ma secondo Fabrizio Romano non sarà facile strapparlo alla Lazio. Sul proprio canale Youtube, il noto giornalista esperto di mercato ha chiarito: “Il suo contratto scade tra un anno. La Lazio vorrebbe in ogni modo riuscire a trattenere Mario Gila, anche a costo di perderlo a zero nel 2027. Dall’altra parte c’è il Napoli che pensava a Gila ancora prima di cambiare allenatore, prima che Conte avvisasse De Laurentis sulla sua volontà. Da parte del giocatore, l’idea di andare al Napoli e giocare la Champions è una tentazione che esiste”.

AGGIORNAMENTO 2 GIUGNO – Come riportato da Alfredo Pedullà, giornalista e noto esperto di mercato, il presidente Lotito lascerebbe andare Mario Gila al Napoli per non meno di 30 milioni di euro. Il rischio, se dovesse restare a Formello, è che a partire da gennaio 2027 potrebbe accasarsi a zero in qualsiasi altra squadra. Proprio per queste ragioni, il patron biancoceleste potrebbe “accontentarsi” anche di accettare un’offerta più bassa, di 20 milioni più bonus, con il 50% sulla futura rivendita che andrà al Real Madrid.

AGGIORNAMENTO 29 MAGGIO – Con l’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli, grande estimatore di Mario Gila, il club partenopeo tornerà a farsi sotto per il difensore spagnolo, in scadenza 2027 con la Lazio. Questo è quanto sostiene Alfredo Pedullà, che aggiunge però che alla finestra ci sarebbero anche Juventus e Atletico Madrid.

AGGIORNAMENTO 20 MAGGIO – Non è un mistero che il Napoli abbia messo gli occhi addosso a Mario Gila e, se dovesse ritornare a Partenope Maurizio Sarri, l’arrivo del centrale spagnolo sarebbe cosa ancora più plausibile. Il tecnico toscano lo ritiene un calciatore fondamentale, difensore solido e affidabile, in grado di comandare la retroguardia degli azzurri. La situazione è ancora in fase del tutto ipotetica, ma potrebbe evolvere da un momento all’altro.

AGGIORNAMENTO 11 MAGGIO – Per Il Corriere dello Sport sarebbe Mario Gila, assieme a Anan Khalaili (in forza all’Union SG) il grande obiettivo di mercato del Napoli di De Laurentis per la prossima stagione. Una volta versati i soldi per i riscatti di Hojlund e Alisson i partenopei si butteranno sul mercato in entrata e lo spagnolo della Lazio dal contratto in scadenza piace e non poco. La valutazione realistica per il quotidiano si aggira tra i 20 ed i 25 milioni di euro, ma al momento Gila è concentrato sul finale di stagione con i biancocelesti con la finale di Coppa Italia nel mirino.

AGGIORNAMENTO 7 MAGGIO – Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe individuato in Gila il rinforzo perfetto per la sua linea difensiva. Con Juan Jesus in uscita, Buongiorno reduce da una stagione deludente e Beukema al di sotto delle aspettative, Aurelio De Laurentiis ha deciso di puntare sul centrale spagnolo di proprietà della Lazio, considerato perfetto per caratteristiche tecniche e anagrafiche. Anche dal punto di vista economico, l’ingaggio da 1,1 milioni di euro attualmente percepito a Roma non rappresenta un ostacolo, dato che con i partenopei potrebbe facilmente raggiungere i 2 milioni di euro. Da scavalcare resta il muro Lotito, osso duro con cui è sempre difficile trattare. Tuttavia, la volontà di monetizzare prima che il contratto dello spagnolo arrivi alla sua scadenza naturale e la possibile vendita di Beukema al Liverpool possono rappresentare le due condizioni che spianerebbero la strada all’arrivo di Gila in Campania.

Secondo quanto riportato dal giornalista Antonello Perillo, codirettore del TGR RAI nazionale, il Napoli sarebbe molto interessato a Gila. La Lazio, dal canto suo, chiede 25 milioni di euro per cedere il suo difensore centrale. Bisogna ricordare che il 50% della possibile rivendita andrà al Real Madrid.

Gila, altre squadre sul difensore della Lazio

Su Gila, oltre al Napoli, ci sono anche altre squadre: dal Milan, passando per l’Aston Villa, all’Arsenal. Il team partenopeo sarebbe in vantaggio rispetto a questi club, vista sia la voglia di Manna di chiudere in fretta l’arrivo di un nuovo difensore centrale che la possibilità di offrire l’ingaggio più elevato (ovvero 3 milioni di euro netti all’anno ).

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