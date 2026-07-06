Affare Gila, il piano per abbassare la percentuale al Real Madrid

Oggi l’incontro decisivo fra l’agente di Mario Gila e la Lazio per provare a definire gli ultimi dettagli della cessione al Milan: i due club potrebbero inserire il cartellino del giovane Calvani per abbassare la parte fissa da garantire al Real Madrid.

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La cessione di Gila al Milan sembra vicina, l’affare potrebbe vedere l’inserimento del classe 2008 Calvani per diminuire l’importo da corrispondere al Real Madrid.

Lazio e Milan vicinissime per la cessione di Mario Gila ai rossoneri. Secondo quanto rivelato da MilanNews.it, i due club starebbero covando l’idea di abbassare la parte fissa per dover riconoscere un importo minore al Real Madrid, che detiene il 50% sulla rivendita del difensore spagnolo.

Il Diavolo starebbe valutando di garantire alla Lazio un conguaglio per Lorenzo Calvani, talento classe 2008, in procinto di trasferirsi a Milanello. In questo modo e inserendo dei bonus piuttosto sostanziosi sarebbe aggirata in parte la clausola imposta dai Blancos.

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