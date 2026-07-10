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Gila saluta: “Grazie a tutti coloro che lavorano alla Lazio, società incredibile” (VIDEO)

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2 ore ago

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Mario Gila sarà un nuovo calciatore del Milan, il difensore spagnolo saluta la Lazio e i suoi tifosi con un video sui canali ufficiali del club.

Leggi anche: Gila saluta i tifosi: “Contento di questi anni, parto fra poco”

Mario Gila saluta la Lazio, il video

Mario Gila approda ufficialmente al Milan. Ieri mattina il saluto ai compagni: “Parto in questi giorni. Della Lazio mi porto dietro tutto, i tifosi, i compagni e la città. Sono contento degli anni vissuti qui”. Oggi il saluto social con un video ufficiale sui canali della Lazio.

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Redattore sportivo, trasmettere le mie passioni attraverso la scrittura è la missione che punto a trasformare nel mio lavoro. Laureato in Filosofia all'Università La Sapienza di Roma, con l'Abruzzo nel cuore.

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