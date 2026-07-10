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Gila saluta: “Grazie a tutti coloro che lavorano alla Lazio, società incredibile” (VIDEO)
Mario Gila sarà un nuovo calciatore del Milan, il difensore spagnolo saluta la Lazio e i suoi tifosi con un video sui canali ufficiali del club.
Leggi anche: Gila saluta i tifosi: “Contento di questi anni, parto fra poco”
Mario Gila saluta la Lazio, il video
Mario Gila approda ufficialmente al Milan. Ieri mattina il saluto ai compagni: “Parto in questi giorni. Della Lazio mi porto dietro tutto, i tifosi, i compagni e la città. Sono contento degli anni vissuti qui”. Oggi il saluto social con un video ufficiale sui canali della Lazio.
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