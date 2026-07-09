Gila saluta i tifosi: “Contento di questi anni, parto fra poco”

Mario Gila sarà un nuovo calciatore del Milan, non ci sono più dubbi su questo: il difensore spagnolo è arrivato a Formello per il raduno della squadra e ha salutato i tifosi della Lazio presenti.

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Gila arriva a Formello e saluta i tifosi della Lazio.

Mario Gila lascerà la Lazio per trasferirsi al Milan, come confermato dallo stesso calciatore questa mattina davanti ai cancelli del centro sportivo di Formello: “Parto in questi giorni. Della Lazio mi porto dietro tutto, i tifosi, i compagni e la città. Sono contento degli anni vissuti qui”.

L’ufficialità dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Dalla cessione del centrale spagnolo la Lazio incasserà circa 30 milioni di euro fra parte fissa e bonus.

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