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“Non sarai dimenticato” così la Lazio saluta Gila

Published

2 ore ago

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Gila e Taylor

Così come Mario Gila ha salutato la Lazio e i laziali prima del suo trasferimento al Milan, ormai definitivo, anche la società di Claudio Lotito ha voluto fare altrettanto e ha preso commiato da uno dei suoi calciatori più rapprsentativi e in vista degli ultimi anni attraverso un saluto ufficiale.

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Il saluto ufficiale della Lazio a Mario Gila, diretto al Milan

Il pensiero biancoceleste per salutare e ringraziare lo spagnolo è piuttosto breve, ma sicuramente calzante:

“Grazie Mario per tutto quello che hai fatto per noi, non sarai mai dimenticato”

Anche Gila era stato molto affettuoso, nel suo post di commiato, sottolineando come non fosse sicuro di ritrovare altrove lo stesso amore che ha ricevuto a Roma.

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