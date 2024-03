Gila su Sarri e ritiro: "Non sappiamo ancora nulla"

Tempo di lettura: < 1 minuto

GILA SARRI RITIRO LAZIO - Sono ore caldissime in casa Lazio. Dalle possibili dimissioni di Maurizio Sarri, al ritiro, tanti temi scottanti in ballo. A tal riguardo, direttamente da Formello, ha parlato Mario Gila.

Le parole di Mario Gila sul ritiro e sulle dimissioni di Sarri

Queste le parole di Mario Gila ai cronisti presenti al di fuori del Training Center: "Siete in ritiro, lo sapete già? No, non lo sappiamo ancora. Siete ancora con il mister? Si, boh. Non ho idea di nulla ancora".