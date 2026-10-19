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Gilardino sfida la Lazio: i precedenti contro i biancocelesti

Published

2 ore ago

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Gilardino precedenti Lazio

Contro la Lazio non è un bilancio fortunato per l’allenatore del Parma Alberto Gilardino, i crociati sfideranno i biancocelesti all’Olimpico domenica sera e i precedenti fino a questo momento non sorridono al tecnico ospite.

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I precedenti di Gilardino contro la Lazio

Avvio ottimo per Gilardino che la prima volta contro la Lazio, guidava il Genoa durante la stagione 2023/2024, si impose per 1-0 all’Olimpico portando a casa i primi e unici tre punti conquistati finora contro i biancocelesti. Dopodiché, nei successivi quattro incontri, sono arrivate 3 sconfitte e 1 pareggio senza riuscire a trovare più la via della rete. L’ultimo incontro è quello della stagione 2025/26: Pisa-Lazio terminato 0-0.

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