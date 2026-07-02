In caso di addio di Mandas spunta il nome di Gill, l’eroe del Paraguay

I piani per la porta dei biancocelesti sembrano essere già definiti, con l’addio di Ivan Provedel e la permanenza di Mandas e Motta; tuttavia, se il greco dovesse andare via, ecco che spunta il nome di Orlando Gill, portiere paraguaiano del San Lorenzo, per difendere i pali della Lazio.

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Gill proposto alla Lazio: le evoluzioni dell’interessamento

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, nelle scorse settimane Orlando Gill sarebbe stato offerto alla Lazio. Portiere alto 1,99 m del San Lorenzo, in Argentina, è salito alla ribalta internazionale grazie ai due rigori parati nel sedicesimi del Mondiale contro la Germania, regalando così al suo Paraguay uno storico passaggio agli ottavi. Il sogno del classe 2000 è quello di approdare in Europa, magari in Serie A. Tuttavia, almeno al momento, le strade che lo porterebbero alla Lazio sembrano essere sbarrate. Con l’uscita di Provedel, i biancocelesti hanno già programmato di costruire la porta della prossima stagione su Mandas e Motta. Soltanto una clamorosa partenza del portiere greco potrebbe riaprire le porte a investimenti per l’estremo difensore. In tal caso potrebbe riprendere quota il nome di Gill, il cui prezzo, fissato dalla clausola rescissoria, è pari a 7 milioni di euro.

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