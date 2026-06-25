Gimenez: “Futuro? Ora penso al Mondiale, poi vedremo”

La Lazio pensa ad un nuovo attaccante per il calciomercato estivo, uno dei nomi in voga è quello di Santiago Gimenez del Milan che, in un intervista rilasciata durante il Mondiale ai microfoni di TV Azteca, ha così commentato il suo futuro. Il messicano ex Feyenoord può salutare i rossoneri.

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Calciomercato Lazio, parla Gimenez: l’intervista sul futuro.

“L’accordo che abbiamo preso era di lasciare tutto nelle mani del mio agente e di non parlarmi di nulla, almeno finché sono qui con la mia nazionale. Dopo il Mondiale vedremo cosa succederà, ma il patto era questo: non toccare l’argomento durante il torneo. Per il momento, questa situazione non mi toglie il sonno”.

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