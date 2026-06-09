Gattuso sogna Gimenez, è il profilo di attaccante ideale ma quanti ostacoli

Santiago Gimenez, in uscita dal Milan, è uno dei profili d’attaccante che piace di più a Gennaro Gattuso, assieme a Lorenzo Lucca, anch’egli in uscita dal Napoli. Il centravanti rossonero, reduce da una stagione del tutto in ombra, ha voglia di rilanciarsi ma è chiaro che il principale scoglio dell’operazione è rappresentato dal costo.

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Calciomercato: Gimenez piace a Gattuso, in uscita dal Milan. Tutti gli aggiornamenti

AGGIORNAMENTO 9 GIUGNO – L’edizione odierna de il Messaggero mette in mostra tutti gli ostacoli per arrivare al messicano. Oltre al valore del cartellino, infatti, è un problema anche la formula del trasferimento: la Lazio può proporre un prestito con diritto di riscatto, ma il Milan non sembra disposto ad accettarlo. Inoltre emerge il nodo ingaggio: il messicano, infatti, percepisce tre milioni di euro in rossonero; i biancocelesti potrebbero arrivare a coprire tale cifra solo in caso di addio dei vari giocatori in scadenza.

Santiago Gimenez, un nome e una garanzia per l’attacco. L’ex centravanti del Feyenoord, ora al Milan, piace tantissimo a mister Gattuso; possiede infatti le caratteristiche di un centravanti moderno, in grado di raccordare il gioco e al contempo garantire un bottino di gol non indifferente. L’ultima sua annata in rossonero, segnata da un infortunio importante e da un gioco di Allegri che non esaltava le sue caratteristiche, è stata negativa.

I costi sono proibitivi, è vero, com’è altrettanto vero che la Lazio molto probabilmente andrà verso un mercato a saldo zero. In qualche modo, però, la società dovrà accontentare Gattuso in qualche richiesta e consegnargli una squadra in grado quantomeno di provare a competere per l’Europa. Se ci saranno uscite importanti, ecco forse che arrivare all’attaccante del Milan non sarà così impossibile. Prima però, come richiesto dalla dirigenza, c’è da rilanciare Ratkov e valutare anche Noslin e Dia.

Gimenez è un sogno di Lotito?

Il profilo di Gimenez resta un sogno, soprattutto del presidente Lotito. Gli piace molto, ne apprezza le qualità tecniche e morali, ma è chiaro che arrivarci – soprattutto per l’ingaggio che prende al Milan – non è semplice. Per Gattuso il centravanti messicano rappresenta il calciatore ideale a cui affidare le chiavi dell’attacco, ma al momento si può parlare soltanto di sogno e ambizione.

di Claudio Troilo

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