La Lazio lavora anche per la Nazionale: lo dicono le statistiche

Tempo di lettura: < 1 minuto

GIOCATORI ITALIANI LAZIO - La Lazio di Maurizio Sarri è sempre più tricolore. A dirlo sono non solo le convocazioni degli ultimi cittì, da Roberto Mancini a Luciano Spalletti, ma anche e soprattutto le statistiche. Numeri e dati che vedono la compagine capitolina schierare diversi giocatori italiani eleggibili per la Nazionale.

Lazio, quanti giocatori italiani: i numeri del Cies

Una Lazio sempre più italiana, quindi. Lo dice il Cies Football Obs. Secondo la graduatoria stilata, la squadra allenata da Maurizio Sarri sarebbe prima tra le big e in generale dietro solo a Monza, Frosinone ed Empoli. Il 55,5% dei minuti giocati dalla squadra, infatti, sono di giocatori eleggibili per la Nazionale italiana. Una percentuale importante che pone i biancocelesti quarti in Serie A davanti a Fiorentina (quinta con 45,5%), Roma (41,9%), Inter (39,9%) e Juventus (39,3%). In testa alla classifica c'è il Monza con un incredibile 78,3%, seguito da Frosinone (69,7%) ed Empoli (56,7%).

RIMANI AGGIORNATO SULLA LAZIO CON NOTIZIE DIRETTAMENTE SUL TUO SMARTPHONE: CLICCA QUI